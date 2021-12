Consorzio Metano “Campania 25” | encomio al Lions Club e Cisom Matese

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPiedimonte(Ce) – Riconoscimento ufficiale del Consiglio d’Amministrazione del25” al“I Sanniti” di Piedimontee all’Ordine di Malta – Corpo Italiano di Soccorso, gruppo“Alexis”, per l’opera di volontariato offerta in occasione dello screening anti-Covid-19 sugli amministratori e sui dipendenti comunali e sui volontari dei nuclei locali di protezione civile dei 29 centri rientranti nel bacino consortile. A conclusione del ciclo di appuntamenti partito da Roccamonfina e proseguito poi nei comuni di Piedimonte, San Potito Sannitico, Alife, Prata Sannita e Caianello, con la partecipazione di centinaia di dipendenti comunali e volontari della ...

Riconoscimento ufficiale del Consiglio d'Amministrazione del"Campania 25" al Lions Club "I Sanniti" di Piedimonte Matese e all'Ordine di Malta " Corpo Italiano di Soccorso, gruppo Matese "Alexis", per l'opera di volontariato offerta in ......della Federazione impresa familiare di Confagricoltura ed è stato vicepresidente deldi ...- in agenda ci sono ancora il Parco del Delta del Po e le proposte di estrazione del gasin ...Campagna anti-covid19 , encomio solenne al Lions Club “I sanniti” e al Cisom Matese “Alexis” Il CdA: La qualificata opera di volontariato ha reso possibile l’esecuzione di test antigenici rapidi agli ...“Il Consorzio Metano Campania 25 ha inteso promuovere un’attività di salvaguardia della salute pubblica, favorendo uno strumento di prevenzione per il ...