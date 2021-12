Congedo straordinario retribuito per dottorato in Spagna

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) (Adnkronos) - Madrid, 23 dicembre - Sempre più studenti, in Italia come nel resto d'Europa, sono alla ricerca di esperienze all'estero, che permettano di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e il proprio curriculum. Perché fare unIlrappresenta il più alto grado di istruzione nell'ordinamento italiano e, se svolto all'estero, rappresenta una vera e propria opportunità per rivoluzionare la propria carriera in un momento così difficile per il mondo accademico italiano. Ci sono poi benefici ai quali poter accedere per legge, specialmente nel caso di chi lavora presso la Pubblica Amministrazione. Le università insi sono attivate in tal senso con l'istituzione di corsi che hanno validità europea. Nel frattempo in Italia, per l'articolo 52 comma 57 legge 448/01, all'impiegato che lavora per la PA è ...