Confcommercio | caro bollette costerà 11 miliardi a famiglie

Nel 2022 è in arrivo una stangata per le famiglie da oltre 11 miliardi a causa del caro-bollette. E' quanto emerge da un'analisi di Confcommercio sugli effetti della ripresa inflazionistica e del caro-bollette.

Nel 2022 è in arrivo una stangata per le famiglie da oltre 11 miliardi a causa del- bollette. E' quanto emerge da un'analisi disugli effetti della ripresa inflazionistica e del- bollette. Il- bollette e l'inflazione - che in considerazione degli ...È questa la sintesi, nell'analisi disugli effetti della ripresa inflazionistica e appunto del- bollette. Gli aumenti Il- bollette e l'inflazione, che potrebbe superare ...(Teleborsa) - "La vivacità dei consumi che si sta registrando in questi giorni rischia di essere una parentesi troppo breve. Inflazione e caro bollette, infatti, potrebbero ridimensionare, già ...La corsa dei prezzi si farà sentire sulle spese energetiche di elettricità e gas, che incideranno per il 6,1% sui consumi degli italiani ...