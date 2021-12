"Con Air": Malkovich, Buscemi e Trejo? Un film brutto non lo puoi fare... (Di giovedì 23 dicembre 2021) CON AIR Rai4, ore 21.20. Con Nicolas Cage, John Malkovich e Steve Buscemi. Regia di Simon West. Produzione USA 1997. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Un ex militare (Cage)sbattuto in galera per avere ucciso un uomo in una rissa (legittima difesa, ma aveva un avvocato cretino) si prepara a tornare a casa dopo aver scontato la pena. Ma l'aereo su cui è imbarcato è quello che trasporta da un carcere all'altro i detenuti da massima sicurezza. Durante il viaggio uno dei criminali uccide i guardiani e dirotta l'aereo. Cage cerca di tirarsi in qualche modo fuori e intanto prova a salvare qualche secondino superstite. Ma la compagnia è davvero tremenda (assassini , psicopatici, c'è persino un infanticida). PERCHÈ VEDERLO Perché con facce come quella di Malkovich, Steve Buscemi, Ving Rhames, Danny ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) CON AIR Rai4, ore 21.20. Con Nicolas Cage, Johne Steve. Regia di Simon West. Produzione USA 1997. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Un ex militare (Cage)sbattuto in galera per avere ucciso un uomo in una rissa (legittima difesa, ma aveva un avvocato cretino) si prepara a tornare a casa dopo aver scontato la pena. Ma l'aereo su cui è imbarcato è quello che trasporta da un carcere all'altro i detenuti da massima sicurezza. Durante il viaggio uno dei criminali uccide i guardiani e dirotta l'aereo. Cage cerca di tirarsi in qualche modo fuori e intanto prova a salvare qualche secondino superstite. Ma la compagnia è davvero tremenda (assassini , psicopatici, c'è persino un infanticida). PERCHÈ VEDERLO Perché con facce come quella di, Steve, Ving Rhames, Danny ...

