mappa immaginaria della poesia contemporanea: l'aggettivo non è meno importante del sostantivo a cui si riferisce. Le mappe letterarie non sono mai strumenti del tutto esatti, se la nostra percezione dell'arte cambia più rapidamente della forma dei suoli e delle acque, e se i fenomeni della storia culturale sono più veloci di quelli geologici. Non sono rigorose fino in fondo, perché troppo coinvolte nelle battaglie per il riconoscimento. Non sono mai ineccepibili, queste mappe, perché la letteratura è fantasmatica sempre: riguarda le nostre proiezioni, le nostre aspettative, i nostri desideri – il nostro immaginario, appunto, che cambia, e assegna alla letteratura e alle singole opere letterarie una posizione e un ruolo differenti nel tempo. Ancor meno sicure e affidabili le mappe della contemporaneità, disertate da classici che non hanno il tempo di ...

Come raccontare la poesia italiana con una mappa Linkiesta.it La parola numerataCome raccontare la poesia italiana con una mappa La produzione lirica degli ultimi anni è stata sottoposta a uno studio approfondito, con tanto di statistica e impiego di grafici a torta. Il risultato è il libro di Laura Pugno (pubblicato dal Saggia ...

Studenti imparano a raccontare il territorio L’iniziativa fa parte del progetto “Fai...Facendo“ del Belmesseri. I ragazzi hanno provato a illustrare i segreti dell’oratorio di Nostra Donna ...

