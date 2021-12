Come lo screening neonatale ha già cambiato la vita a 15 bambini (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono tra i 40 e i 50 i neonati che ogni anno, in Italia, nascono con l’atrofia muscolare spinale (SMA), malattia rara ma che rappresenta la principale causa genetica di morte infantile nel nostro paese in assenza di trattamento farmacologico adeguato. Se ampliamo il focus all’Europa i numeri, fisiologicamente, aumentano: 500-600 bambini con la SMA vengono alla luce ogni anno. La diagnosi di SMA viene spesso raccontata da coloro che l’hanno ricevuta per i propri figli Come uno tsunami emotivo. I genitori che hanno dovuto affrontare questa difficile sfida umana e personale riportano di aver avuto pochi strumenti e aiuti per capire Come agire e reagire a una simile notizia. Nasce così il progetto New Born SMA (con il supporto non condizionante di Novartis Gene Therapies) che risponde alla necessità di accogliere e supportare le famiglie ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono tra i 40 e i 50 i neonati che ogni anno, in Italia, nascono con l’atrofia muscolare spinale (SMA), malattia rara ma che rappresenta la principale causa genetica di morte infantile nel nostro paese in assenza di trattamento farmacologico adeguato. Se ampliamo il focus all’Europa i numeri, fisiologicamente, aumentano: 500-600con la SMA vengono alla luce ogni anno. La diagnosi di SMA viene spesso raccontata da coloro che l’hanno ricevuta per i propri figliuno tsunami emotivo. I genitori che hanno dovuto affrontare questa difficile sfida umana e personale riportano di aver avuto pochi strumenti e aiuti per capireagire e reagire a una simile notizia. Nasce così il progetto New Born SMA (con il supporto non condizionante di Novartis Gene Therapies) che risponde alla necessità di accogliere e supportare le famiglie ...

Advertising

brunotrebbi : @quinonsischerza rettifico. è stato chiesto a Figliuolo uno screening generale di massa per gli studenti al rientro… - enrico_carelli : @GiorgiaMeloni Come si fa uno screening di massa? Un tampone ogni due giorni a 50 milioni di persone? Ma si rende conto del nulla che dice? - BarbieriDave : @GiorgiaMeloni Germania: screening di massa , trasporti molto più efficienti, Sanità di territorio ( più del doppi… - 539th : @Ettore16132251 @Antipeppe Si, penso di si. Poi va sempre ricordato che il dato comprende tamponi pcr fatti per mot… - Morfeus16073472 : @nordsudeastwest @GanzoSwan L'autorità, ma abbiamo visto come L'autorità medica in questi 2 anni abbia disintegrato… -