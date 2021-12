Come funziona in Bonus Affitto e come richiederlo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo il grande consenso del 2021, il Bonus Affitti è stato confermato dalla legge di Bilancio anche per il 2022. Particolarmente apprezzato dai giovanissimi, soprattutto gli under 31, questo Bonus consente di uscire dal nucleo famigliare ai più giovani, i quali possono contare di consistenti agevolazioni fiscali per farcela con le loro forze. Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste il Bonus Affitti: a chi spetta, chi non ne ha diritto e quali saranno i requisiti e le scadenze? Scopri tutto su QuiFinanza. Bonus Affitti 2022: di che si tratta? La legge di Bilancio per il 2022 non si preoccupa solo di temi di natura strettamente fiscale o di pensioni, ma punta anche sulle agevolazioni per l’uscita dal nucleo famigliare. Pensiamo al Bonus prima casa per gli under 36, oppure il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo il grande consenso del 2021, ilAffitti è stato confermato dalla legge di Bilancio anche per il 2022. Particolarmente apprezzato dai giovanissimi, soprattutto gli under 31, questoconsente di uscire dal nucleo famigliare ai più giovani, i quali possono contare di consistenti agevolazioni fiscali per farcela con le loro forze. Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste ilAffitti: a chi spetta, chi non ne ha diritto e quali saranno i requisiti e le scadenze? Scopri tutto su QuiFinanza.Affitti 2022: di che si tratta? La legge di Bilancio per il 2022 non si preoccupa solo di temi di natura strettamente fiscale o di pensioni, ma punta anche sulle agevolazioni per l’uscita dal nucleo famigliare. Pensiamo alprima casa per gli under 36, oppure il ...

AlbertoBagnai : Scusate, eh! Ma quando l’austerità veniva glorificata da uno che diceva di avere il master a Chicago (e anche da al… - diMartedi : #Sileri a #Zhok: 'Non è vero che chi è vaccinato contagia come gli altri, non è vero che i vaccini non sono sicuri,… - erika_ragaglia : WEBI SOCIAL SHOPPING Guarda questo video e scopri subito come funziona: - INFOGF22 : Ieri qualcuno mi diceva… spoilera che faranno al compleanno… festa a sorpresa?!? Eccola… nelle storie del Man! Sape… - erika_ragaglia : WEBI SOCIAL SHOPPING Guarda questo video e scopri subito come funziona: -