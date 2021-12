Coldplay: ultimo album nel 2025, poi solo tour (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un paio di mesi fa il frontman dei Coldplay Chris Martin aveva rivelato che la band britannica avrebbe inciso tre nuovi dischi, nel prossimo futuro, e una volta giunta a quota 12 album avrebbe smesso ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un paio di mesi fa il frontman deiChris Martin aveva rivelato che la band britannica avrebbe inciso tre nuovi dischi, nel prossimo futuro, e una volta giunta a quota 12avrebbe smesso ...

Advertising

sunnyaltairus : Che significa che i Coldplay faranno uscire il loro ultimo album nel 2025 ava che cazzo è dai - RadioCapital_fm : Chris Martin dei @coldplay dichiara: “Il nostro ultimo disco uscirà nel 2025 e penso che dopo faremo solo tour. For… - rockolpoprock : Coldplay, band a scadenza (per quanto riguarda gli album): 'L'ultimo nel 2025' - 92DlMPLE : comunque ieri ati pati mi ha regalato l’ultimo album dei coldplay e io mentre stavo in preda ad una crisi di pianto… - gabry_0295 : @SimonaMattei8 @Azzurra______ Amo sono in loop con i Coldplay e Ultimo per addolcirmi la pillola in sti giorni… -