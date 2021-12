Cogl*** | stia fermo Disastroso fuorionda da Veronica Gentili | rissa a casa di Ignazio La Russa | robe mai viste | Video

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Una carrellata di gaffe semplicemente strepitose, quelle proposte da Striscia la Notizia nella puntata del tg satirico di mercoledì 22 dicembre. Il classicissimo "Visti da voi", celebre rubrica del tiggi in onda su Canale 5, ora condotto dalla storica e inossidabile coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Nel servizio, tra gli altri, lo scivolone a Mattino 5 News. Ci si collega con l'inviato Marcello Piazzano. "Il reporter conosce ogni campo dello scibile umano, anche l'ornitologia", commentano le voci fuori campo di Striscia. E così ecco che l'inviato davanti a un cartellone pubblicitario con quattro cigni afferma quanto segue: "Abbiamo due cigni con due, due... cigno uomo e cigno donna". Insomma, non maschio e femmina. Gelo in studio. Ma la vera perla della settimana avviene a Controcorrente, il programma di approfondimento politico condotto da ...

