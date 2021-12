Clermont-Strasburgo rinviata per nebbia, cosa succede con le scommesse? Il regolamento (Di giovedì 23 dicembre 2021) Clermont-Strasburgo rinviata in Ligue 1 per nebbia. Un’altra partita posticipata in Francia, ma stavolta i disordini dei tifosi e il Covid non c’entrano nulla. La nebbia ha reso impraticabile la disputa della partita valida per la diciannovesima giornata. Come si riflette tutto questo con le scommesse? La partita se non verrà recuperata entro 72 ore, quindi entro Natale, verrà considerata come nulla e dunque la quota di questa partita, qualsiasi essa sia, non verrà presa in considerazione sia in singola che in multipla. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021)in Ligue 1 per. Un’altra partita posticipata in Francia, ma stavolta i disordini dei tifosi e il Covid non c’entrano nulla. Laha reso impraticabile la disputa della partita valida per la diciannovesima giornata. Come si riflette tutto questo con le? La partita se non verrà recuperata entro 72 ore, quindi entro Natale, verrà considerata come nulla e dunque la quota di questa partita, qualsiasi essa sia, non verrà presa in considerazione sia in singola che in multipla. SportFace.

