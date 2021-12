Classifica Serie C | la situazione al giro di boa della stagione

(Di giovedì 23 dicembre 2021) È ricominciato ilne di ritorno e laC ha unaben definita nei treni, che per certi versi già indirizza verso possibili favorite e per altri tiene aperto ogni scenario. Ieri si è giocata la diciannovesima giornata di campionato, portandoci quindi aldi boa. C’è chi è campione d’inverno già da qualche giornata e chi invece dovrà condividere questo primato con qualcun altro. La lotta per la salvezza rimane sempre una battaglia da giocarsi fino al recupero dell’ultima giornata. Ecco lanei treni diC.C, lane A Nelne A la ...

...Il punto conquistato in questo ventesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Pistoiese di salire a quota 16 ed all'Olbia di portarsi a quota 25 nelladel girone B della...I tre punti conquistati all'interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono alla Carrarese di salire a quota 26 nelladel girone B dellaC scavalcando in ...Partite Juventus a gennaio: calendario di fuoco e un trofeo in palio per la squadra di Allegri attesa da un tour de force Ben sette partite da giocare per la Juventus in gennaio, al termine delle ...Le parole del tecnico nella conferenza stampa post Giugliano, con i sui in grado di frenare la corsa inarrestabile della capolista ...