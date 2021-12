Cinema, serie, documentari: la programmazione Sky per le feste (Di giovedì 23 dicembre 2021) Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses Dal film in prima tv “Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” alla reunion del cast di Harry Potter. Dal concerto di Mika alla “Philharmonie de Paris” ai doc “Idris Elba incontra Paul McCartney ” e “Pompei. Eros e Mito” con Isabella Rossellini. Film, serie tv, intrattenimento e documentari: ecco i principali appuntamenti dei palinsesti Sky per le feste natalizie ormai alle porte. Le strenne di Sky – Cinema Tra pellicole d’azione, di fantascienza, commedie e cartoon, Sky Cinema prepara per gli abbonati un’infornata di titoli per le feste. In programmazione il 25 dicembre, in prima serata, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nei ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses Dal film in prima tv “Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” alla reunion del cast di Harry Potter. Dal concerto di Mika alla “Philharmonie de Paris” ai doc “Idris Elba incontra Paul McCartney ” e “Pompei. Eros e Mito” con Isabella Rossellini. Film,tv, intrattenimento e: ecco i principali appuntamenti dei palinsesti Sky per lenatalizie ormai alle porte. Le strenne di Sky –Tra pellicole d’azione, di fantascienza, commedie e cartoon, Skyprepara per gli abbonati un’infornata di titoli per le. Inil 25 dicembre, in prima serata, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nei ...

Advertising

Corriere : Oscar: Sorrentino nella shortlist con «È stata la mano di Dio» - ruggine_la : @LaPravdania Ah dimenticavo: È abbonato a tutti i possibili player che trasmettono le migliori serie tv in circolaz… - ZenPinkpanther : Per si és d'interès... Arrestato Devin Ratray, l’attore fratello di Kevin in «Mamma ho perso l’aereo»: avrebbe ten… - artribune : Dalla musica di Giovanni Sollima, al fumetto di Crepax fino all’omaggio al Sommo Poeta a chiusura dell’anno dantesc… - toscani65652 : Arrestato Devin Ratray, l’attore fratello di Kevin in «Mamma ho perso l’aereo»: avrebbe tentato di strangolare la f… -