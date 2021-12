Cinema in lutto. Addio ad una donna leggendaria: una vita di successi ma anche di drammi familiari (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una bruttissima notizia ha travolto sia il mondo del Cinema che quello della letteratura. Se n’è andata ad 87 anni una vera e propria icona, infatti la si ricorda per essere stata una leggenda sia come scrittrice che come sceneggiatrice. Oltre che per il grande schermo, ha prestato servizio anche al cospetto del teatro. Era nota soprattutto per essere stata una delle esponenti più importanti del cosiddetto ‘new journalism’, infatti è stata una delle prime a narrare con la narratologia la storia del giornalismo. Nell’arco della sua lunghissima e soddisfacente carriera professionale, è stata in grado di vincere il National Book Award sedici anni fa, dunque nel 2005. Ha trionfato grazie ad uno dei suoi 11 saggi, intitolato ‘L’anno del pensiero magico’. Questo saggio è stato considerato dai critici “un capolavoro di due generi: memoir e giornalismo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Una bruttissima notizia ha travolto sia il mondo delche quello della letteratura. Se n’è andata ad 87 anni una vera e propria icona, infatti la si ricorda per essere stata una leggenda sia come scrittrice che come sceneggiatrice. Oltre che per il grande schermo, ha prestato servizioal cospetto del teatro. Era nota soprattutto per essere stata una delle esponenti più importanti del cosiddetto ‘new journalism’, infatti è stata una delle prime a narrare con la narratologia la storia del giornalismo. Nell’arco della sua lunghissima e soddisfacente carriera professionale, è stata in grado di vincere il National Book Award sedici anni fa, dunque nel 2005. Ha trionfato grazie ad uno dei suoi 11 saggi, intitolato ‘L’anno del pensiero magico’. Questo saggio è stato considerato dai critici “un capolavoro di due generi: memoir e giornalismo ...

Advertising

PattyCesaro : RT @_mia27_: È una lettera d'amore per il cinema e per Napoli È una poesia, dei dialoghi profondi che arrivano dritto al cuore Fotografi… - libano_proietti : RT @_mia27_: È una lettera d'amore per il cinema e per Napoli È una poesia, dei dialoghi profondi che arrivano dritto al cuore Fotografi… - bombelli00 : RT @_mia27_: È una lettera d'amore per il cinema e per Napoli È una poesia, dei dialoghi profondi che arrivano dritto al cuore Fotografi… - SimonaCroisette : RT @_mia27_: È una lettera d'amore per il cinema e per Napoli È una poesia, dei dialoghi profondi che arrivano dritto al cuore Fotografi… - _mia27_ : È una lettera d'amore per il cinema e per Napoli È una poesia, dei dialoghi profondi che arrivano dritto al cuore… -