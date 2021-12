Cinema: addio a Jack Hedley, attore nella saga di 007 'Solo per i tuoi occhi' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Londra, 23 dic. - (Adnkronos) - Nel quinto film di Roger Moore (James Bond) della saga di 007 "Solo per i tuoi occhi" interpretava Sir Timothy Havelock, il padre assassinato della vendicativa Bond Girl impersonata dall'attrice francese Carole Bouquet. Jack Hedley, il grande attore caratterista britannico, è morto all'età di 92 anni, lo scorso 11 dicembre, come ha annunciato ora la famiglia sul quotidiano The Times" di Londra: "Si è spento dopo una coraggiosa battaglia con una breve malattia. Secondo le sue ultime volontà, non ci sarà alcuna cerimonia funebre. Mancherà molto alla sua famiglia e ai suoi amici". L'attore era nato a Londra il 28 ottobre 1929 come Jack Hawkins e aveva scelto di farsi conoscere con uno pseudonimo per evitare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Londra, 23 dic. - (Adnkronos) - Nel quinto film di Roger Moore (James Bond) delladi 007 "per i" interpretava Sir Timothy Havelock, il padre assassinato della vendicativa Bond Girl impersonata dall'attrice francese Carole Bouquet., il grandecaratterista britannico, è morto all'età di 92 anni, lo scorso 11 dicembre, come ha annunciato ora la famiglia sul quotidiano The Times" di Londra: "Si è spento dopo una coraggiosa battaglia con una breve malattia. Secondo le sue ultime volontà, non ci sarà alcuna cerimonia funebre. Mancherà molto alla sua famiglia e ai suoi amici". L'era nato a Londra il 28 ottobre 1929 comeHawkins e aveva scelto di farsi conoscere con uno pseudonimo per evitare ...

