Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2021: si corre a Santo Stefano! Programma, orari, tv (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci avviciniamo a uno degli eventi più attesi della stagione 2021/22 della Coppa del Mondo di Ciclocross. Domenica 26 dicembre si correrà infatti sul tracciato di Dendermonde in Belgio, che per il secondo anno consecutivo ospita questo appuntamento post-natalizio. La località delle Fiandre Orientali sarà il teatro del duello più agguerrito ed affascinante degli ultimi anni della disciplina, la prova riservata agli Uomini Elite vedrà infatti il debutto stagionale del Campione del Mondo in carica, l’olandese Mathieu Van der Poel, offrendoci per la prima volta in stagione l’epica sfida con il belga Wout Van Aert. Il corridore della Jumbo-Visma ha già corso e vinto due gare in stagione, compreso il suo esordio in Coppa del Mondo sulla neve ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ci avviciniamo a uno degli eventi più attesi della stagione/22 delladeldi. Domenica 26 dicembre sirà infatti sul tracciato diin Belgio, che per il secondo anno consecutivo ospita questo appuntamento post-natalizio. La località delle Fiandre Orientali sarà il teatro del duello più agguerrito ed affascinante degli ultimi anni della disciplina, la prova riservata agli Uomini Elite vedrà infatti il debutto stagionale del Campione delin carica, l’olandese Mathieu Van der Poel, offrendoci per la prima volta in stagione l’epica sfida con il belga Wout Van Aert. Il corridore della Jumbo-Visma ha già corso e vinto due gare in stagione, compreso il suo esordio indelsulla neve ...

Advertising

riky_76 : RT @ILENIALazzaro: We are back ! ?????? Il 26 Dicembre torniamo a commentare il ciclocross su Eurosport Italia! Appuntamento con la Coppa del… - MichGPS : RT @ILENIALazzaro: We are back ! ?????? Il 26 Dicembre torniamo a commentare il ciclocross su Eurosport Italia! Appuntamento con la Coppa del… - biciPRO1 : La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Namur ci ha regalato la gioia del podio junior di Valentina Corvi e noi… - ILENIALazzaro : We are back ! ?????? Il 26 Dicembre torniamo a commentare il ciclocross su Eurosport Italia! Appuntamento con la Copp… - Piergiulio58 : RT @biciPRO1: Vincendo a Rucphen, @Tompid ha interrotto una striscia vincente belga-olandese che andava avanti da 8 anni nella Coppa del Mo… -