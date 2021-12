Ciclocross, Coppa del Mondo 2021: confermata la tappa di Dendermonde, ci sarà Mathieu Van der Poel (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di Ciclocross, nonostante le restrizioni in vigore in Belgio, tornerà questo fine settimana in quel di Dendermonde, seppur a porte chiuse, nell’appuntamento di Santo Stefano dove avverrà il primo duello nel fango tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. Tra i due dominatori degli ultimi anni sarà il primo banco di confronto della stagione, seppur in una condizione fisica molto diversa. Van Aert ha infatti già assaggiato il sapore del fango, ottenendo buoni risultati, mentre per l’olandese sarà il debutto in questa Coppa del Mondo. L’appuntamento più importante sarà invece quello del 30 gennaio, quando in quel di Fayettevile (Stati Uniti) avranno luogo i Mondiali, competizione in cui ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ladeldi, nonostante le restrizioni in vigore in Belgio, tornerà questo fine settimana in quel di, seppur a porte chiuse, nell’appuntamento di Santo Stefano dove avverrà il primo duello nel fango tra Wout Van Aert eVan der. Tra i due dominatori degli ultimi anniil primo banco di confronto della stagione, seppur in una condizione fisica molto diversa. Van Aert ha infatti già assaggiato il sapore del fango, ottenendo buoni risultati, mentre per l’olandeseil debutto in questadel. L’appuntamento più importanteinvece quello del 30 gennaio, quando in quel di Fayettevile (Stati Uniti) avranno luogo i Mondiali, competizione in cui ...

