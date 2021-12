Ciclismo su pista | Filippo Ganna | Francesco Lamon | Jonathan Milan e Simone Consonni I giganti dell’inseguimento a squadre | un trionfo sul filo – VIDEO

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il 4 agosto 2021 sarà una data che rimarrà per sempre incisa nella storia, non solo delsuitaliano, ma dello sport azzurro a 360°.hanno cementato il loro posto nell’olimpo dei più grandi dello sport tricolore vincendo uno straordinario oro olimpico nell’inseguimento amaschile, in finale contro la fortissima Danimarca. I quattro azzurri hanno riportato in Italia un titolo che mancava da ben 61 anni, da quelle Olimpiadi italiane di Roma 1960 in cui a trionfare furono Luigi Arienti, Mario Vallotto, Franco Testa e Marino Vigna, e l’hanno fatto nel migliore dei modi, portando a termine una trionfale prestazione da ...