Ci mancava solo il presepe immigrazionista

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic – Spacciato come “denuncia” in realtà altro non è che un ““, quello allestito in provincia di Pisa come riportato dall’Ansa. Ildi Pisa Ilovviamente si presenta con delle giustificazioni, su tutte la presunta “ipocrisia” dei cristiani occidentali. La Madonna e San Giuseppe hanno ovviamente l’aspetto dei profughi, e al centro c’è un Gesù bambino nella capanna. Sopra, una scritta:”Le radici cristiane dell’Europa”. E infine un bel filo spinato. Il “denuncia”, così viene chiamato quello di Ponsacco, in provincia di Pisa. Per opera di don Armando Zappolini, che subito lancia l’indignazione: “Per denunciare l’ipocrisia di chi vuole difendere le radici ...