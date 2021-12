China Telecom sfida gli Usa. Ma ora rischia sanzioni (Di giovedì 23 dicembre 2021) China Telecom sfida gli Stati Uniti. Il ramo americano dell’azienda cinese ha inviato una lettera alla Federal Communications Commission annunciando l’intenzione di continuare a fornire alcuni servizi negli Stati Uniti l’anno prossimo nonostante la stessa commissione abbiamo deciso a ottobre di revocare le autorizzazioni a operare nel settore Telecomunicazioni per ragioni di sicurezza nazionale in quanto “soggetta” al “controllo da parte del governo cinese”. “China Telecom Americas”, si leggeva nella nota diffusa dalla presidente Jessica Rosenworcel, “opera come filiale di un’impresa statale cinese e come tale il governo cinese ha la capacità di influenzare e controllare le sue azioni. Questo potrebbe portare a problemi reali con le nostre reti di Telecomunicazione ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 dicembre 2021)gli Stati Uniti. Il ramo americano dell’azienda cinese ha inviato una lettera alla Federal Communications Commission annunciando l’intenzione di continuare a fornire alcuni servizi negli Stati Uniti l’anno prossimo nonostante la stessa commissione abbiamo deciso a ottobre di revocare le autorizzazioni a operare nel settoreunicazioni per ragioni di sicurezza nazionale in quanto “soggetta” al “controllo da parte del governo cinese”. “Americas”, si leggeva nella nota diffusa dalla presidente Jessica Rosenworcel, “opera come filiale di un’impresa statale cinese e come tale il governo cinese ha la capacità di influenzare e controllare le sue azioni. Questo potrebbe portare a problemi reali con le nostre reti diunicazione ...

