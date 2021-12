Chi paga i danni delle scuole occupate?

(Di giovedì 23 dicembre 2021) L’antefatto In alcuni Istituti di secondaria superiore, come ogni anno, si verifica puntualmente l’Occupazione d’Inverno. Essa è un rituale laico-religioso alternativo al Natale. Sovente l’occupazione è a cura di un manipolo di studenti, che, in una ottica di aritmetica riformata, corrisponde, secondo gli occupanti, a “molti”, secondo alcuni sindacati a “un numero significativo”. Insomma, se non è la maggioranza numerica è la maggioranza del pensiero, sempre da un certo punto di vista. Dunque questa “maggioranza” (in realtà si aggira intorno all’8% dei frequentanti) occupa le, interrompe un pubblico servizio, il diritto allo studio della vera maggioranza degli alunni, danneggia aule, suppellettili, materiale didattico o museale, sporca e imbratta. Blocca l’attività di segreteria, impedendo la presa di servizio dei nuovi lavoratori, l’espletamento ...

