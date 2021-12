Chi è Franziska Giffey | la prima sindaca di Berlino Sul tavolo della sua giunta la sfida del caro affitti

Leggi su open.online

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ha 43 anni, è l’ex ministraFamiglia ed è laeletta di. Era da oltre 60 anni che non accadeva qualcosa del genere: da quando cioè, tra il 1947 e il 1948, Louise Schroeder aveva guidato la capitale tedesca, ma da commissaria.ora, ricostruisce ilfattoquotidiano.it, è a capo di una coalizione a tre con i Verdi e la Linke, dopo tre lunghi mesi di negoziati. La affiancheranno Bettina Jarasch per i Verdi e Katja Kippig per la Linke. La carriere diè stata veloce: consigliera per l’istruzionecircoscrizione diNeukölln a 32 anni, sette anni dopo era ministrafamiglia nel governo di Angela Merkel. Le accuse di plagio Aveva poi dovuto abbandonare ...