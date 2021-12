“Che test posso fare per sapere se ho trasmesso al feto la SCA?” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Buongiorno, sono al quarto mese di gravidanza. In famiglia (da parte di madre) abbiamo una storia di Atassia Spinocerebellare di tipo 15. Io ho fatto il test genetico e ce l’ho. Ho fatto il test per le trisomie e i risultati non evidenziano problemi. posso fare un test per vedere se ho trasmesso al bambino la mia malattia? Ps: il padre è sano! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 23 dicembre 2021) Buongiorno, sono al quarto mese di gravidanza. In famiglia (da parte di madre) abbiamo una storia di Atassia Spinocerebellare di tipo 15. Io ho fatto ilgenetico e ce l’ho. Ho fatto ilper le trisomie e i risultati non evidenziano problemi.unper vedere se hoal bambino la mia malattia? Ps: il padre è sano! L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

