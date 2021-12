Charlène, Natale lontano da marito e figli: “Rientrerà a Monaco nel 2022” (Di giovedì 23 dicembre 2021) La principessa è ricoverata in una clinica svizzera I suoi auguri arrivano con una cartolina natalizia che la ritrae con Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 23 dicembre 2021) La principessa è ricoverata in una clinica svizzera I suoi auguri arrivano con una cartolina natalizia che la ritrae con Perizona Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Charlène Natale Ancora problemi di salute per Charlene di Monaco: 'Ha rischiato di morire' La principessa non trascorrerà il Natale con il marito Alberto e i figli Jacques e ...

