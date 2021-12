Charlene di Monaco | La Strana e Preoccupante Richiesta!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ giallo sulle condizioni di salute della Principessadi. La donna, dopo aver fatto ritorno dal Sudafrica, è stata di nuovo ricoverata in una clinica Svizzera per non meglio specificati motivi. Cosa sta accadendo alla moglie di Alberto? Le ipotesi sono molte e in queste ultime ore, alcuni tabloid francesi hanno parlato di unarichiesta che la donna avrebbe fatto al marito per il bene dei figli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vicenda! Ancora problemi di salute per la PrincipessaIl mistero sulle condizioni di salute della Principessadisi infittisce sempre di più. La situazione clinica della moglie di Alberto di, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa francese, sarebbe tutt’altro che ...