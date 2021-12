Cessione Salernitana: spunta un nome nuovo, ma il tempo è agli sgoccioli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono diverse le ipotesi sul destino della Salernitana. Il (nuovo) conto alla rovescia per evitare l’esclusione del club dalla Serie A è iniziato e nella piazza granata si attende con ansia (e anche con un pizzico di rassegnazione) l’arrivo del 31 per porre fine a questa surreale vicenda. Volendo evitare di prendere in considerazione l’ipotesi peggiore, va detto che nel giorno del Consiglio Federale a Roma, è stata notata la presenza di Domenico Cerruti, 53 anni, di Albanella in provincia di Salerno, fondatore della C&C Energy che opera nel settore delle energie rinnovabili. Una delle sedi commerciali è anche nella capitale, nelle vicinanze degli uffici della Federcalcio. Nelle prossime ore Cerruti dovrebbe formalizzare una proposta vincolante per l’acquisizione delle partecipazioni societarie della Salernitana, ma non lo farebbe da ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Sono diverse le ipotesi sul destino della. Il () conto alla rovescia per evitare l’esclusione del club dalla Serie A è iniziato e nella piazza granata si attende con ansia (e anche con un pizzico di rassegnazione) l’arrivo del 31 per porre fine a questa surreale vicenda. Volendo evitare di prendere in considerazione l’ipotesi peggiore, va detto che nel giorno del Consiglio Federale a Roma, è stata notata la presenza di Domenico Cerruti, 53 anni, di Albanella in provincia di Salerno, fondatore della C&C Energy che opera nel settore delle energie rinnovabili. Una delle sedi commerciali è anche nella capitale, nelle vicinanze degli uffici della Federcalcio. Nelle prossime ore Cerruti dovrebbe formalizzare una proposta vincolante per l’acquisizione delle partecipazioni societarie della, ma non lo farebbe da ...

sportface2016 : +++Consiglio #Figc, nessuna proroga per la #Salernitana: il termine ultimo per la cessione resta il 31 dicembre+++ - TuttoSalerno : Salernitana: con o senza cessione societaria, molti giocatori al passo d'addio - cn1926it : #Salernitana, l’imprenditore #Agnello si fa avanti: “Sono qui, Salerno merita” - CalcioNews24 : Cessione #Salernitana altro nome nella lista degli acquirenti ?? - sportli26181512 : #Governance #Notizie Spunta una soluzione ponte per la Salernitana: Continua la corsa contro il tempo per salvare l… -