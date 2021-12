Cessione Salernitana, spunta anche Agnello: «Faremo di tutto per salvare la squadra» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cessione Salernitana, spunta un nome legato a Cerruti: si tratta di Agnello che dice la sua sulla situazione Sulla Cessione della Salernitana parla Agnello, altro imprenditore legato alla cordata Cerruti interessata all’acquisizione della squadra campana. Le sue parole a Il Mattino: SITUAZIONE Salernitana – «Cerruti è una persona seria e in gamba e so che ha preso a cuore la vicenda della Salernitana. Sarei pronto a far parte della cordata, non mi spavento. Dal momento che partecipo ad una cosa metto tutto me stesso. Se si deve salvare la squadra Faremo di tutto per riuscirci. Salerno è una piazza che merita.» L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)un nome legato a Cerruti: si tratta diche dice la sua sulla situazione Sulladellaparla, altro imprenditore legato alla cordata Cerruti interessata all’acquisizione dellacampana. Le sue parole a Il Mattino: SITUAZIONE– «Cerruti è una persona seria e in gamba e so che ha preso a cuore la vicenda della. Sarei pronto a far parte della cordata, non mi spavento. Dal momento che partecipo ad una cosa mettome stesso. Se si develadiper riuscirci. Salerno è una piazza che merita.» L'articolo proviene da ...

