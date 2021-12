Centrodestra: “Uniti sul Colle o alleanza a rischio”, e Meloni chiede “regia permanente” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Stavolta il dolce era solo per lei. Le pere al vino rosso, che tanto erano piaciute a Giorgia Meloni, lo scorso 20 ottobre, nelle precedente reunion a villa Grande, sono state l’omaggio di Silvio Berlusconi alla leader di Fdi. Per tutti gli altri babà di dessert, dopo i ravioli burro, salvia e pomodoro, il filetto di manzo e le verdure di contorno. E come due mesi fa, a quanto si apprende, insieme ai leader dei partiti di Centrodestra, al tavolo ha preso posto Gianni Letta, gran consigliere del Cavaliere. Che stavolta è riuscito anche a sottrarsi alla foto finale dei leader, cosa che non gli riuscì la scorsa volta, immortalato in un angolo, quasi a sua insaputa. Sul tavolo “l’analisi della situazione politica, alla luce della complessa situazione economica e sanitaria”, come spiega la nota unitaria fatta uscire al termine del vertice. Berlusconi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Stavolta il dolce era solo per lei. Le pere al vino rosso, che tanto erano piaciute a Giorgia, lo scorso 20 ottobre, nelle precedente reunion a villa Grande, sono state l’omaggio di Silvio Berlusconi alla leader di Fdi. Per tutti gli altri babà di dessert, dopo i ravioli burro, salvia e pomodoro, il filetto di manzo e le verdure di contorno. E come due mesi fa, a quanto si apprende, insieme ai leader dei partiti di, al tavolo ha preso posto Gianni Letta, gran consigliere del Cavaliere. Che stavolta è riuscito anche a sottrarsi alla foto finale dei leader, cosa che non gli riuscì la scorsa volta, immortalato in un angolo, quasi a sua insaputa. Sul tavolo “l’analisi della situazione politica, alla luce della complessa situazione economica e sanitaria”, come spiega la nota unitaria fatta uscire al termine del vertice. Berlusconi, ...

