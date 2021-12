Centrodestra “Sintonia confermata | uniti per Quirinale ed elezioni”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Si sono rioggi a Roma i leader dei partiti e dei movimenti politici del centro-destra, per discutere della situazione politica, alla luce della complessa situazione economica e sanitaria. Il vertice ha confermato l'intesa e ladi una coalizione che oggi governa con ottimi risultati la maggioranza delle regioni italiane e che aspira a tornare al governo del Paese, sulla base di valori comuni e di un programma condiviso, per unire e non per dividere, per far crescere l'Italia nella libertà, nel benessere, nella sicurezza, nelle garanzie, nell'attenzione verso i più deboli”. E' quanto si legge in una nota congiunta deldiffusa dopo il vertice a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, tra il padrone di casa e Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Giovanni Toti, Lorenzo Cesa e Maurizio ...