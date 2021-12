“C’è una condizione che farebbe restare Osimhen a Napoli”: l’attaccante può saltare la Coppa d’Africa? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto nel corso di ‘Club Napoli Night‘, in onda su Teleclub Italia, per parlare di Victor Osimhen e della questione Coppa d’Africa. Nonostante i numerosi rumors, la competizione si giocherà. A confermarlo è anche lo stesso ds: “La Coppa d’Africa si giocherà”, dichiara Mpasinkatu. “Sono state diffuse tante bufale, tra cui quella che la Fifa sarebbe intervenuta per sospendere la competizione che però è sotto la giurisdizione della Federazione Africana. Quindi, ora facciamo partire questi ragazzi con il sorriso”. Napoli Osimhen Coppa d’AfricaPossibile sorpresa invece riguardo Victor Osimhen, che potrebbe addirittura rientrare in Italia nonostante la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto nel corso di ‘ClubNight‘, in onda su Teleclub Italia, per parlare di Victore della questione. Nonostante i numerosi rumors, la competizione si giocherà. A confermarlo è anche lo stesso ds: “Lasi giocherà”, dichiara Mpasinkatu. “Sono state diffuse tante bufale, tra cui quella che la Fifa sarebbe intervenuta per sospendere la competizione che però è sotto la giurisdizione della Federazione Africana. Quindi, ora facciamo partire questi ragazzi con il sorriso”.Possibile sorpresa invece riguardo Victor, che potrebbe addirittura rientrare in Italia nonostante la ...

