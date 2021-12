Cavani lascia l’Inghilterra | lotta tra due club per ingaggiarlo

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Edinsonpronto a cambiare aria già a gennaio. Il centravanti uruguaiano conteso da due società Secondo quanto riportato da Globoesporte, Edinsonlascerà certamente il Manchester United e la Premier già durante la prossima finestra di mercato invernale. Per rilevare il cartellino dell’uruguaiano è sfida aperta tra due: il Corinthians e il Barcellona. Queste sono le squadre alle quali lo stesso giocatore ha dato la sua preferenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #ManchesterUnited, Cavani cambia aria: due club su di lui ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Cavani lascia

Calcio News 24

Poi 'La festa perduta' (1981) di Pier Giuseppe Murgia e 'La pelle' di Liliana, 'Animali che ... In televisione: Gomorra la serie, Amici celebrities talent show, Vivi evivere. Nome e ...Assegnato negli anni a personalità del cinema come Paolo e Vittorio Taviani, Liliana, Dario ... costantemente sospesa in una dimensione a tratti surreale e onirica, chetrasparire con ...ASCOLTA Edinson Cavani pronto a cambiare aria già a gennaio. Il centravanti uruguaiano conteso da due società Secondo quanto riportato da Globoesporte, Edinson Cavani lascerà certamente il Manchester ...La Juventus si prepara al calciomercato mettendo nella lista degli obiettivi un attaccante da affiancare a Morata e a Kean. Federico Cherubini, DS dei Bianconeri, starebbe guardan ...