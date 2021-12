Caterina Balivo | “diavoletta” in bianco | il nuovo attesissimo progetto

Leggi su dilei

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo una lunga pausa professionale,è pronta a tornare al lavoro, più carica che mai. Per lanciare la sua nuova avventura (questa volta in radio), la bravissima conduttrice ha condiviso alcune splendide foto che la ritraggono con un delizioso look da vera “”, in perfetto tema con il suo programma., il look total white Maglioncino corto in vita con maniche a sbuffo, minigonna con taglio asimmetrico e deliziosi bottoncini d’oro su un lato, ankle boots con tacco alto: tutto rigorosamente, una scelta davvero azzeccata per, che ha deciso di spezzare solamente con delle collant nere a pois, l’accessorio perfetto per combattere i rigori invernali. Il look total white che ha sfoggiato su ...