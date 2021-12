Castello Film Festival, al via la rassegna dedicata al cortometraggio indipendente (Di giovedì 23 dicembre 2021) Finalmente riapre i battenti la Seconda Edizione del “Castello Film Festival”, rassegna cinematografica interamente dedicata al cortometraggio indipendente, che mira alla valorizzazione di registi, emergenti e non, promuovendo opere di altissimo livello di qualità. L’iniziativa, un’esclusiva per il paese ospitante, avrà luogo quest’anno a dicembre martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 2021 dalle ore 21,00 nel Teatro Paolo Tosti di Castel di Sangro (Aq). A cura di Giancarlo Giacci, patrocinato e sostenuto dal Comune di Castel di Sangro, con la collaborazione del Momu- Museo Molino di Montenero Val Cocchiara (Is) di Daniela Ricci e dall’associazione di promozione sociale “Spazio Pieno” di Erminia Scioli, il CFF sarà presentato durante la serata inaugurale di martedì 28 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Finalmente riapre i battenti la Seconda Edizione del “”,cinematografica interamenteal, che mira alla valorizzazione di registi, emergenti e non, promuovendo opere di altissimo livello di qualità. L’iniziativa, un’esclusiva per il paese ospitante, avrà luogo quest’anno a dicembre martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 2021 dalle ore 21,00 nel Teatro Paolo Tosti di Castel di Sangro (Aq). A cura di Giancarlo Giacci, patrocinato e sostenuto dal Comune di Castel di Sangro, con la collaborazione del Momu- Museo Molino di Montenero Val Cocchiara (Is) di Daniela Ricci e dall’associazione di promozione sociale “Spazio Pieno” di Erminia Scioli, il CFF sarà presentato durante la serata inaugurale di martedì 28 ...

