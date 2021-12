Casta e il suo violino elettrico al Concerto di Natale di Canale 5 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il violinista internazionale “Jedi”, Andrea Casta, è stato protagonista di un 2021 fitto di appuntamenti. Il musicista chiuderà l’anno con un’altra serie di eventi esclusivi. Dopo la performance tenuta alla coppa del mondo di sci in Alta Badia, accompagnata dalpassaggio delle Frecce Tricolori, il 24 dicembre salirà sul palco dell’AuditoriumConciliazione di Roma per il Concerto di Natale in onda su Canale 5. Andrea Casta e Serena Menarini al Concerto di Natale di Canale 5 La 29ª edizione del Concerto di Natale di Canale 5 sarà condotta da Federica Panicucci e verrà trasmessa il 24 dicembre. Andrea Casta, con il suo archetto luminoso, è atteso da un duetto con Serena Menarini, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il violinista internazionale “Jedi”, Andrea, è stato protagonista di un 2021 fitto di appuntamenti. Il musicista chiuderà l’anno con un’altra serie di eventi esclusivi. Dopo la performance tenuta alla coppa del mondo di sci in Alta Badia, accompagnata dalpassaggio delle Frecce Tricolori, il 24 dicembre salirà sul palco dell’AuditoriumConciliazione di Roma per ildiin onda su5. Andreae Serena Menarini aldidi5 La 29ª edizione deldidi5 sarà condotta da Federica Panicucci e verrà trasmessa il 24 dicembre. Andrea, con il suo archetto luminoso, è atteso da un duetto con Serena Menarini, ...

