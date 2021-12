Caso Cucchi, il pm chiede la condanna di otto carabinieri per presunto depistaggio: “La vergogna d’Italia” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Un intero Paese è stato preso in giro per anni” in una attività di depistaggio che è stata “ostinata, a tratti ossessiva”. Sono durissime le parole utilizzate dal pm di Roma, Giovanni Musarò, nella requisitoria con cui ha chiesto otto condanne nei confronti di carabinieri accusati di avere tentato il depistaggio delle indagini relative alla morte di Stefano Cucchi. Il rappresentante dell’accusa ha sollecitato al giudice monocratico una pena a 7 anni per il generale Alessandro Casarsa, all’epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma. Cinque anni e mezzo per Francesco Cavallo, cinque anni per Luciano Soligo e per Luca De Cianni mentre sono quattro gli anni chiesti per Tiziano Testarmata. Per Francesco Di Sano tre anni e tre mesi e tre anni per Lorenzo Sabatino. Un anno e un mese per Massimiliano Colombo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Un intero Paese è stato preso in giro per anni” in una attività diche è stata “ostinata, a tratti ossessiva”. Sono durissime le parole utilizzate dal pm di Roma, Giovanni Musarò, nella requisitoria con cui ha chiestocondanne nei confronti diaccusati di avere tentato ildelle indagini relative alla morte di Stefano. Il rappresentante dell’accusa ha sollecitato al giudice monocratico una pena a 7 anni per il generale Alessandro Casarsa, all’epoca dei fatti comandante del Gruppo Roma. Cinque anni e mezzo per Francesco Cavallo, cinque anni per Luciano Soligo e per Luca De Cianni mentre sono quattro gli anni chiesti per Tiziano Testarmata. Per Francesco Di Sano tre anni e tre mesi e tre anni per Lorenzo Sabatino. Un anno e un mese per Massimiliano Colombo ...

