Carola Rackete la fa di nuovo franca: archiviato il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (Di giovedì 23 dicembre 2021) Carola Rackete la fa di nuovo franca. Il gip di Agrigento, infatti, ha archiviato l’inchiesta a carico della comandante della Sea Watch per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo il gip, Rackete «ha agito nell’adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare». L’inchiesta faceva riferimento ai fatti di giugno 2019, quando Rackete entrò nel porto di Lampedusa senza autorizzazione, contravvenendo all’ordine della Guardia di Finanza che le intimava di allontanarsi in base al decreto sicurezza firmato dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Carola Rackete già prosciolta per lo speronamento Rackete ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021)la fa di. Il gip di Agrigento, infatti, hal’inchiesta a carico della comandante della Sea Watch per. Secondo il gip,«ha agito nell’adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare». L’inchiesta faceva riferimento ai fatti di giugno 2019, quandoentrò nel porto di Lampedusa senza autorizzazione, contravvenendo all’ordine della Guardia di Finanza che le intimava di allontanarsi in base al decreto sicurezza firmato dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini.già prosciolta per lo speronamento...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? Cade anche l’ultima accusa. Accolta la richiesta di archiviazione per #CarolaRackete: “Fece il suo dovere”. Non… - Avvenire_Nei : Caso Rackete. Archiviata l’inchiesta su Carola. “Aveva il dovere di sbarcare” - fanpage : Ultim'ora Archiviato il procedimento a carico di Carola Rackete - roysmother : RT @SeaWatchItaly: ?? Cade anche l’ultima accusa. Accolta la richiesta di archiviazione per #CarolaRackete: “Fece il suo dovere”. Non ha co… - news_mondo_h24 : Caso Sea Watch, seconda archiviazione per Carola Rackete -