Carola Rackete archiviata, esulta Sea Watch: 'Abbattuto il muro legislativo eretto dal decreto Sicurezza bis di Salvini' (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non solo Carola Rackete ma anche la Sea Watch a lungo è stata considerata una sorta di nave pirata con a bordo poco di buono che sfidavano l'Italia per i loro loschi traffici con gli scafisti. Questo ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non soloma anche la Seaa lungo è stata considerata una sorta di nave pirata con a bordo poco di buono che sfidavano l'Italia per i loro loschi traffici con gli scafisti. Questo ...

SeaWatchItaly : ?? Cade anche l’ultima accusa. Accolta la richiesta di archiviazione per #CarolaRackete: “Fece il suo dovere”. Non… - SkyTG24 : Migranti, archiviata inchiesta su Carola Rackete. Gip: 'Salvare è un dovere' - Avvenire_Nei : Caso Rackete. Archiviata l’inchiesta su Carola. “Aveva il dovere di sbarcare” - murrungedda : RT @nelloscavo: +++ Archiviazione definitiva per @CaroRackete +++ Per il gip, che aveva autorizzato l’arresto, la comandante @seawatch_intl… - mgraziarin : Archiviata l’inchiesta su #CarolaRackete. “Aveva il dovere di sbarcare”. -