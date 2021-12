"Caro - bollette: nel 2022 costerà 1.950 euro a famiglia". Confcommercio: consumi a rischio (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nel 2022 è in arrivo una stangata per le famiglie da oltre 11 miliardi a causa del Caro - bollette , che si traducono in 1.950 euro a famiglia , 426 euro in più rispetto allo scorso anno. Questo, in ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nelè in arrivo una stangata per le famiglie da oltre 11 miliardi a causa del, che si traducono in 1.950, 426in più rispetto allo scorso anno. Questo, in ...

Advertising

Linkiesta : Per abbassare le bollette sfruttiamo i giacimenti di gas italiani, dice il ministro Cingolani - matteosalvinimi : Approvato l’emendamento a mia firma a favore della ceramica e del vetro di Murano. Un segnale di attenzione per ecc… - ItaliaViva : Che non bastasse l'operazione demagogica da 248 milioni sul caro bollette lo dimostrano i 3.8 miliardi trovati dal… - qn_carlino : Il caro-bollette scalda la Cdls 'No alla stangata di Natale' - Flavr7 : RT @ItaliaOggi: Caro-bollette e inflazione, per le imprese incrementi del 40%, per le famiglie aumenti per 11 mld -