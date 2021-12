Caro bollette: i conti della stangata da 11 miliardi. Dai 1523 euro del 2021 ai 1950 a famiglia nel 2022 (Di giovedì 23 dicembre 2021) La vivacità dei consumi che sta caratterizzando il periodo natalizio rischia di subire un brusco e pesante stop. Infatti, il Caro-bollette derivante dalla crisi dei mercati dell’elettricità e del gas e la corsa dell’inflazione che, in considerazione degli aumenti attesi già per gennaio, rischia di superare nella parte iniziale del prossimo anno il 4%, potrebbero presentare nel 2022 un conto salatissimo per le famiglie e le imprese del terziario. Quanto costerà il Caro bollette a famiglie e imprese Una maggiore spesa energetica di oltre 11 miliardi per le famiglie e aumenti di elettricità e gas intorno al 40% per le imprese. A calcolarlo è un’analisi di Confcommercio sugli effetti della ripresa inflazionistica e del Caro-bollette sulle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) La vivacità dei consumi che sta caratterizzando il periodo natalizio rischia di subire un brusco e pesante stop. Infatti, ilderivante dalla crisi dei mercati dell’elettricità e del gas e la corsa dell’inflazione che, in considerazione degli aumenti attesi già per gennaio, rischia di superare nella parte iniziale del prossimo anno il 4%, potrebbero presentare nelun conto salatissimo per le famiglie e le imprese del terziario. Quanto costerà ila famiglie e imprese Una maggiore spesa energetica di oltre 11per le famiglie e aumenti di elettricità e gas intorno al 40% per le imprese. A calcolarlo è un’analisi di Confcommercio sugli effettiripresa inflazionistica e delsulle ...

Advertising

Linkiesta : Per abbassare le bollette sfruttiamo i giacimenti di gas italiani, dice il ministro Cingolani - matteosalvinimi : Approvato l’emendamento a mia firma a favore della ceramica e del vetro di Murano. Un segnale di attenzione per ecc… - Agenzia_Ansa : Nel 2022 è in arrivo una stangata per le famiglie da oltre 11 miliardi a causa del caro-bollette. Questo, in sintes… - calissilala : RT @LaVeritaWeb: Mario Draghi: «Riflettiamo su come far partecipare le società al sostegno dell’economia».Torna subito alla mente la Robin… - albertocaldana : RT @ilruttosovrano: La Lega continua a proporre tavoli: un tavolo per il Quirinale, un altro per il caro bollette, sarà l'abitudine a stare… -