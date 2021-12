Caro bollette, Confcommercio: “Con rincari e inflazione a rischio consumi famiglie” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Caro-bollette e l’aumento inflazione potrebbero presentare nel 2022 un conto salatissimo per le famiglie e le imprese del terziario: una maggiore spesa energetica di oltre 11 miliardi per le prime e aumenti di elettricità e gas intorno al 40% per le seconde. A calcolarlo è un’analisi di Confcommercio sugli effetti della ripresa inflazionistica e del Caro-bollette sulle famiglie e sulle imprese del terziario. “La vivacità dei consumi che si sta registrando in questi giorni rischia di essere una parentesi troppo breve. inflazione e Caro bollette, infatti, potrebbero ridimensionare, già dai prossimi mesi, il reddito reale delle famiglie e la loro capacità di spesa. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ile l’aumentopotrebbero presentare nel 2022 un conto salatissimo per lee le imprese del terziario: una maggiore spesa energetica di oltre 11 miliardi per le prime e aumenti di elettricità e gas intorno al 40% per le seconde. A calcolarlo è un’analisi disugli effetti della ripresa inflazionistica e delsullee sulle imprese del terziario. “La vivacità deiche si sta registrando in questi giorni rischia di essere una parentesi troppo breve., infatti, potrebbero ridimensionare, già dai prossimi mesi, il reddito reale dellee la loro capacità di spesa. ...

