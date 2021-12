Carne bellissima | rossa e lucente? Choc a Torino | il trucco dei macellai | ecco cosa ci mangiamo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) I titolari di due macellerie del centro disono stati denunciati per adulterazione di sostanze alimentari dai carabinieri del Nas in un caso a causa della presenza in concentrazioni superiori al consentito di solfiti nellatrita di bovino, nell'altro di nitrato di sodio in hamburger sempre di bovino. Proprio l'aggiunta di solfiti nellaconsente di mantenerne la colorazione originale anche a distanza di tempo: il rischio è dunque quello di mangiareavariata ma di ottimo aspetto, oppure di incorrere in pericolose reazioni allergiche. Scoperte di questo genere non sono una novità: naturalmente riguardano un'esigua minoranza di, ma il fenomeno purtroppo esiste.