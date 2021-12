CAR AND THE CITY - Giorgio Goggi | L' auto elettrica divide il tessuto sociale delle città

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Originario di Lecco, ma milanese di adozione (vive nel capoluogo regionale dal 1965), architetto libero professionista fin dalla prima metà degli anni 70,è, soprattutto, un urbanista. Nella sua lunga carriera è stato, per questo, oltre che docente universitario al Politecnico, consulente di innumerevoli realtà, dal ministero dei Trasporti a quelloAree urbane, dall'A.C. Milano all'Atm (l'azienda milanese di trasporto pubblico); come pubblico amministratore, ha ricoperto il ruolo di assessore ai Trasporti, traffico e mobilitò del Comune di Milano dal 1998 al 2006. Alle ultime elezioni è stato anche candidato sindaco, sempre dellalombarda. Ecco come giudica il momento attuale della mobilità, alla luce della sua vasta esperienza. A che punto è il rapporto tra l'mobile e la ...

matteoswift13 : 23. BEH IN PRATICA TUTTO EVERMORE FOLKLORE , GETAWAY CAR ODDIO TROPPE - BrokerGianni : BROKER????CAR FERRARI SF90 HIBRYDA ??STRADALE?? 3.9 V8 BITURBO 1001 HP KM 0 AZIANDALE COSTRUZIONE 2021 766.000.00 €… - car_sal : @Gitro77 si fermassero a questo festeggerei pure, ma temo che questa sia la cosa più risibile... - AshleyDuckerin : Porsche 911 Carrera 4S #porsche #porsche911 #porschecarrera #porschecarrera4s #porsche911carreras… - GaetanoBresci9 : Il futuro che mi piace ?? -

Ultime Notizie dalla rete : CAR AND

... invece, Charles fu buttato fuori gara da Lance Stroll al primo giro, e forse qualche punticino manca anche ad Abu Dhabi, dove non è stato fortunato con la tempistica di uscita delle due Safety. ...Peccato che la Mustang degli anni ottanta non fosse apprezzata quanto le prime muscledegli anni sessanta, e anche in relazione alle successive rivisitazioni nel nuovo millennio; nonostante ...La vettura del marchio britannico guidata da James Bond in 007 - Spectre non è mai arrivata in produzione ma il prototipo ora è in vendita ...Annuncio vendita Ssangyong Korando 2.0 e-XDi 175 CV 2WD MT C usata del 2012 a Oristano nella sezione Auto usate di Automoto.it ...