Capodanno Mediaset | addio piazza | Panicucci si sposta al teatro Petruzzelli di Bari

(Di giovedì 23 dicembre 2021) FedericaCambio di programma dell’ultima ora per iltelevisivo di Canale5: l’evento organizzato a, infatti, non si terrà più in inPrefettura – come previsto inizialmente – ma si sposterà all’interno del. Lo ha annunciato il sindaco di, Antonio Decaro, dopo un incontro con gli organizzatori dell’evento. I motivi della scelta sono da ritrovarsi nelle misure di contenimento dei contagi da Covid. Lo spettacolo televisivo condotto da Federica, organizzato da Canale5 in collaborazione con le radioe Radio Norba, dove svolgersi incon la prenotazione dei posti a sedere per il pubblico e l’ingresso solo con il green pass. Alla fine, però, si ...

MediasetTgcom24 : Covid, Bologna annulla il Capodanno in piazza Maggiore #bologna - pezslaugh : 'Capodanno in Musica', il #concertone di capodanno a Bari per #Mediaset, dopo le numerose polemiche, è stato sposta… - corrmezzogiorno : #Bari Capodanno, la festa di Mediaset si svolgerà sul palco del Petruzzelli - AngelinaDeRoss1 : Amici ebbene si mi avevano proposto di condurre la serata di capodanno su Canale 5 ( ovviamente canale 5 ) ma io ho… - Striscia : BOTTI DI CAPODANNO ABUSIVI, CI RISIAMO @LucaAbete #striscialanotizia #lucaabete -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Mediaset

Così l'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti commenta a ' Pomeriggio Cinque News ' la corsa ai tamponi di questi ultimi giorni in vista delle feste di Natale e. 'Anche ...Il Concerto didi Bari si trasferisce al chiuso. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di ...le opinioni contrarie a organizzare l'evento di Canale 5 in collaborazione cone ...Cambio di programma dell’ultima ora per il Capodanno televisivo di Canale5: l’evento organizzato a Bari, infatti, non si terrà più in in piazza Prefettura – come previsto inizialmente – ma si sposterà ...Il Natale in tv non è soltanto guardare tutti assieme per la cinquantesima volta “Una Poltrona per due”, il classico film che come da tradizione riappare in video ogni anno, con ...