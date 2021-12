Capodanno Mediaset, addio piazza: Panicucci si sposta al teatro Petruzzelli di Bari (Di giovedì 23 dicembre 2021) Federica Panicucci Cambio di programma dell’ultima ora per il Capodanno televisivo di Canale5: l’evento organizzato a Bari, infatti, non si terrà più in in piazza Prefettura – come previsto inizialmente – ma si sposterà all’interno del teatro Petruzzelli. Lo ha annunciato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo un incontro con gli organizzatori dell’evento. I motivi della scelta sono da ritrovarsi nelle misure di contenimento dei contagi da Covid. Lo spettacolo televisivo condotto da Federica Panicucci, organizzato da Canale5 in collaborazione con le radio Mediaset e Radio Norba, dove svolgersi in piazza con la prenotazione dei posti a sedere per il pubblico e l’ingresso solo con il green pass. Alla fine, però, si ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 23 dicembre 2021) FedericaCambio di programma dell’ultima ora per iltelevisivo di Canale5: l’evento organizzato a, infatti, non si terrà più in inPrefettura – come previsto inizialmente – ma si sposterà all’interno del. Lo ha annunciato il sindaco di, Antonio Decaro, dopo un incontro con gli organizzatori dell’evento. I motivi della scelta sono da ritrovarsi nelle misure di contenimento dei contagi da Covid. Lo spettacolo televisivo condotto da Federica, organizzato da Canale5 in collaborazione con le radioe Radio Norba, dove svolgersi incon la prenotazione dei posti a sedere per il pubblico e l’ingresso solo con il green pass. Alla fine, però, si ...

