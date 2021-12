Capodanno in piazza 2022: gli artisti nelle città italiane da Carmen Consoli a Colapesce & Dimartino (Di giovedì 23 dicembre 2021) A pochi giorni dal Capodanno in piazza 2022 restano ancora tanti interrogativi. nelle scorse settimane abbiamo visto annullare gli eventi nelle città più grandi, da Milano a Roma, per via del persistere dell’emergenza sanitaria e della proroga dello stato di emergenza al mese di marzo. Di conseguenza le amministrazioni locali sono corse ai ripari e, nella previsione di un sovraffollamento delle piazze, hanno decretato l’annullamento degli eventi per celebrare l’ultima notte del 2022. A non subire le restrizioni dovute al rischio contagi da Covid-19 troviamo Bergamo, con il concerto gratuito de La Rappresentante Di Lista presso piazzale degli Alpini con la conduzione di Vittorio dei Camillas. A Carpi presso il Teatro Comunale si esibirà Paolo Belli ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) A pochi giorni dalinrestano ancora tanti interrogativi.scorse settimane abbiamo visto annullare gli eventipiù grandi, da Milano a Roma, per via del persistere dell’emergenza sanitaria e della proroga dello stato di emergenza al mese di marzo. Di conseguenza le amministrazioni locali sono corse ai ripari e, nella previsione di un sovraffollamento delle piazze, hanno decretato l’annullamento degli eventi per celebrare l’ultima notte del. A non subire le restrizioni dovute al rischio contagi da Covid-19 troviamo Bergamo, con il concerto gratuito de La Rappresentante Di Lista pressole degli Alpini con la conduzione di Vittorio dei Camillas. A Carpi presso il Teatro Comunale si esibirà Paolo Belli ...

Advertising

EasyInve : Ok la prudenza, ma a Bergamo siamo passati in un colpo solo dal Capodanno in piazza all’obbligo di mascherina all’a… - MediasetTgcom24 : Covid, Bologna annulla il Capodanno in piazza Maggiore #bologna - VanityFairIt : Si sono cancellati cenoni, vacanze e feste in piazza. Voi come vi siete organizzati? - palermo24h : Niente festa in piazza ad Agrigento per Capodanno, ma sì a manifestazioni itineranti - lasiciliait : Niente festa in piazza ad Agrigento per Capodanno, ma sì a manifestazioni itineranti -