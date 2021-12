Capitan Insigne conforta il Napoli | “Rialziamoci subito”

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Nessuno voleva perdere… nessuno vorrebbe mai perdere, soprattutto davanti al proprio pubblico. Ma succede…Bisogna rialzarsie pensare già alla prossima gara!!! Forza ragazzi ci rifaremo“. Con questo messaggio social Lorenzoo delin isolamento dopo l’accertata positività al Covid, sprona i compagni dopo la sconfitta in casa con lo Spezia, seconda consecutiva al ‘Maradona‘. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

