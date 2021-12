Canottaggio | Valentina Rodini-Federica Cesarini | centesimi di gloria! Quel memorabile urlo azzurro a spezzare l’incantesimo – VIDEO

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Un lamponel cuore della notte: alle Olimpiadi di Tokyo, dopo 21 anni, l’Italia è tornata a vincere un titolo nele lo ha fatto centrando la prima medaglia nella storia del settore femminile, grazie a, che hanno portato il doppio pesi leggeri al successo davanti a Francia e Paesi Bassi. Il cammino delle azzurre è iniziato con il passaggio del turno nelle batterie in virtù del secondo posto in 7:04.66 nella prima serie, chiusa a 1.19 dalla Francia, col quarto crono assoluto, dietro anche a Romania e Gran Bretagna, tra le sei imbarcazioni qualificate al penultimo atto. Il primo vero capolavoro è arrivato in semifinale, quando le azzurre, sfruttando le condizioni di vento favorevole, sono andate in finale facendo segnare la miglior ...