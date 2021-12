"Candidato o meno, il Cav è il king maker". Occhetto avverte Letta & Co. (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'ultimo segretario del Partito Comunista avverte la sinistra sul fatto che il leader di Forza Italia sarà decisivo nella partita per il nuovo capo dello Stato. Anche se non sarà Candidato Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'ultimo segretario del Partito Comunista avverte la sinistra sul fatto che il leader di Forza Italia sarà decisivo nella partita per il nuovo capo dello Stato. Anche se non sarà

Advertising

VeraEsincera : RT @martaottaviani: E con #Putin che ricorda i rapporti positivi con #Berlusconi spero che la corsa al #Quirinale abbia un candidato in meno - AndreaMarango20 : RT @martaottaviani: E con #Putin che ricorda i rapporti positivi con #Berlusconi spero che la corsa al #Quirinale abbia un candidato in meno - martaottaviani : E con #Putin che ricorda i rapporti positivi con #Berlusconi spero che la corsa al #Quirinale abbia un candidato in meno - adealdis : Il commento migliore quello di @masechi: non si è candidato al Colle ma ha chiarito i termini del suo mandato. Poss… - franco2bis : @Paolo__Ferrara Era evidente fin dall'inizio della campagna elettorale, che: 1) Calenda si era candidato solo per v… -