(Di giovedì 23 dicembre 2021) In questi tempi segnati dalla, l’ultimazione diedizioni ha il sapore di un manifesto. Ma per capirne il senso bisogna andare oltre il titolo proposto:dito nel 1937. Infatti, nella lente deformante della censura che tutto vorrebbe depennare, abbattere,lare – appunto – basterebbe quel titolo a far sobbalzare. Ed è in questo senso, forse, che sta la vera operazione culturale di: ribellarsi all’idea che vi siano storie che non si possono conoscere, che non si possono leggere, che non si possono comprendere perché non rientrano nei canoni del pensiero dominante. Nei “...

Advertising

elio_vito : Da Presidente della Commissione Difesa feci votare una legge per riabilitare, da traditori a vittime di guerra, i m… - SecolodItalia1 : Cancel culture, quelli che si ribellano: Altaforte pubblica i “Racconti fascisti” di Marcello Gallian… - marilovesgr33n : @nicolettagiust1 @Pezzadazienda @PalliCaponera @criflower Per molti varrebbe la pena, secondo me. Così Libera, More… - Compierluigi : La cancel culture e il politically correct vanno combattuti senza tregua - Compierluigi : La cancel culture e il politically correct rappresentano il vertice della stupidità umana, una stupidità fondata su… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancel culture

Il Foglio

Immaginare che un asterisco sia segno d'inclusività e modernità è una cosa ridicola, se mai è segno di decadenza importata da un processo delirante nato negli Usa; lae l'esasperazione ...Peggio dellache aborre l'Occidente, le sue tradizioni e la sua identità, fino a volerlo cancellare dalla lavagna della storia, ma che almeno ne riconosce e ne ammette l'esistenza) è 'la pura e ...When presenter Chloe Tilley asked Collins if she “worries” about cancel culture, the actor replied: “I think it’s tragic that people can get cancelled for having an opposite opinion to one that’s ...It’s telling that all three stem from Black communal, online, or academic discourses that got co-opted—and then caricatured—as they traveled across the political spectrum. CRT is a legal theory ...