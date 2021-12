Can Yaman | “cosa si nasconde dietro i suoi occhi magnetici?” Video

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Canè sempre molto impegnato a portare avanti iprogetti. Mentre la fiction “Viola come il mare” slitta, va avanti curando altrilavori Cansempre molto attivo in ambito lavorativo non trascura inumerosi impegni. Dalla pubblicità alla pasta al promo sul suo libro e il profumo Mania alle fiction. Dopo essere stato assente qualche giorno sui social, torna a parlare aifollower con un messaggio che riguarda il suo profumo: “un’idea intensa, sfuggente, fragorosa. Uno sguardo fugace, vivo sensuale. Un pensiero deciso, intenso e dolce come una fragola. Una sensazione avvolgente, eccitante e calda come il cacao. Un’emozione irrefrenabile, travolgente e persistente come il whiski”: è la descrizione che accompagna il promo al profumo Mania. E ancora, Can ...