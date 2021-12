Campania. Natale senza feste e veglioni, insorgono gli imprenditori: “-30% del fatturato” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le restrizioni anti-covid per il periodo natalizio hanno messo in ginocchio nuovamente gli imprenditori del settore della movida. L’aumento dei contagi in Campania ha obbligato governatore e sindaci delle città a provvedimenti molto stringenti. Campania, nuova stangata per gli imprenditori della movida Nell’ultima ordinanza De Luca ha vietato aperitivi all’aperto, feste ed eventi in discoteca L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le restrizioni anti-covid per il periodo natalizio hanno messo in ginocchio nuovamente glidel settore della movida. L’aumento dei contagi inha obbligato governatore e sindaci delle città a provvedimenti molto stringenti., nuova stangata per glidella movida Nell’ultima ordinanza De Luca ha vietato aperitivi all’aperto,ed eventi in discoteca L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

sscnapoli : ??Visita i nostri Store a Napoli per regalare un Natale azzurro ?? ?? Stazione Centrale - piano terra - Piazza Gariba… - ciropellegrino : #DeLuca vieta tutto: si potrà bere solo acqua in strada dal 23 al 1 gennaio: l’ordinanza in #Campania - Miti_Vigliero : Natale e Capodanno senza brindisi in Campania, ristoratori in rivolta: «Ora i risarcimenti» - occhio_notizie : Sarà davvero un bianco Natal: #neve anche in #Campania nel weekend | - ottochannel : Campania 4.0 -Natale in Campania, viaggio a S. Gregorio Armeno -